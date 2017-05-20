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衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
2017-05-20 00:14
衛福部長陳時中抵達桃園國際機場，率團前往瑞士向WHA提出抗議。（記者朱沛雄攝）
〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕世界衛生大會（WHA）22日於瑞士日內瓦舉行，台灣雖然沒有收到邀請函，衛生福利部長陳時中仍率團前往瑞士，他在行前表示，此行要向世界發出聲音，讓大家正視台灣存在的重要性；對於中國干預台灣參與WHA，陳時中則嚴肅的說，「表達我們抗議跟憤怒是要的」。
陳時中在19日晚間11時15分抵達桃園機場，多名台灣中藥從業青年權益促進會成員到場為陳時中加油。
陳時中在行前受訪時表示，此行將與其他國家舉行雙邊或多邊的會談，和交換台灣在醫療上的心得；至於目前有多少國家會與台灣會談，陳時中表示，現在與台灣會談的國家已經滿多了，不過詳細名單，目前不便透露。
對於中國大陸外交部在舉例行記者會中提到，世界衛生組織（WHO）是聯合國專門機構，必須遵循聯合國有關決議體現的「一個中國」原則，「無論民進黨當局採取什麼做法，結果都只有一個，那就是註定會失敗。」，陳時中表示，這應該由陸委會回應，不過他認為一切努力都要靠自己，如果不努力，什麼也都沒有。
衛福部長陳時中率團前往瑞士，向WHA提出抗議
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