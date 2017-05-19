阿扁今晚違規了嗎？ 台中監獄說話了

前總統陳水扁今晚出席凱達格蘭基金會舉辦的餐會，不同於去年另開包廂與支持者會晤，今年直接進入會場就座用餐。（記者簡榮豐攝）

2017-05-19 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁今晚出席凱達格蘭基金會舉辦的餐會，不同於去年另開包廂與支持者會晤，今年直接進入會場就座用餐，並播放預錄談話影片。外界好奇是否違反保外醫治的規定？台中監獄表示，有派員全程蒐集動態，是否違規待釐清。

台中監獄表示，今晚有派員到會場全程訪視蒐證，但目前還無法認定陳前總統是否違規，後續將會根據現場蒐集到的動態以及直播畫面等進行討論釐清，之後才能做出認定，判斷是否違規以及該如何處置。

台中監獄今天上午針對陳水扁申請參加凱達格蘭基金會餐會提出審核說明，同意扁「在該次活動鄰近適當之處所與朋友見面」，但須以「不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪」為前提。