洪秀柱選前之夜 帶支持者為台灣和國民黨祈禱！

2017-05-19 23:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨主席洪秀柱選前最後一夜，選在新北市板橋區的板樹體育館舉行造勢大會，洪秀柱說，她說自己主張兩岸統一，並不是馬上就要統一，兩岸分隔60餘年是歷史事實，也是政治現實，但是做為負責任的政治人物，一定要提出解決方法，她主張終結兩岸的敵對狀態，為台灣人民謀求出路。

洪秀柱支持者晚上在板樹體育館集結，支持群眾熱情揮舞國旗，黨旗和柱柱姐的旗幟，洪秀柱9點多由巨幅國旗帶領進場，支持者高呼當選，她在眾人簇擁下上台發表演講，洪秀柱再度說明她的兩岸政策立場，她雖然主張統一，但不是現在，不是明天，台灣面對獨立，統一對方和被對方統一，三種選項，獨立沒能力，統一對方沒辦法，被對方統一我們覺得沒尊嚴。

她主張在一個中華民國的憲法基礎下，終結兩岸的敵對關係，為年輕人開創道路，搭建逐鹿中原的舞台，中國的一帶一路，有二、三十個國家想要搭便車，兩岸同文同種，不該放棄機會，只追求小確幸，忽略大未來，我們是台灣人，也是炎黃子孫和中國人。

洪秀柱感慨改革的路不簡單，她要效法國父革命精神，以不屈不撓精神，喚起民眾的認同與支持，她不靠請客吃飯，不靠固樁買票，要靠理念契合，最後她與在場支持者一起祈禱，要為國民黨找出路，為台灣創造未來。