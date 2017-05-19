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美百人會民調：中國認為台灣議題是美中首要衝突因素
2017-05-19 22:36
〔駐美特派員曹郁芬／華府19日報導〕美國百人會今天公佈的一份民調顯示，可能造成美中衝突的首要因素，美國民眾認為是中國的工業竊密與網路安全；而中國民眾認為是台灣問題。
由美國華裔精英組成的百人會今年在華府召開年會並分佈最新民調。根據民調，美國受訪者最在意的是中國對美國工業竊和網路安全造成的威脅，其次是貿易，第三是中國與鄰國的領土爭議，人權議題居第四位。不過美國企業領袖認為美中最可能發生衝突的是中國與鄰國的領土爭議，其次是貿易，第三是工業竊密與網路安全。
中國受訪者認為美中最可能發生衝突的首要因素是台灣，但比例已經從2007年的54%年下降到2017年的37%，而且民調是在去年底川蔡通話之後進行的，中國民眾的憂慮並沒有因此戲劇化升高。其次，中國民眾認為可能導致衝突的是美國在亞太的軍事部署；第三是中國與鄰國的領土爭議；第四是人權。
中國企業領袖擔心的前四個衝突因素則是台灣、美國在亞太的軍事部署、中國與鄰國的領土爭議以及貿易。中國的政策專家最擔心的衝突點則是台灣、美國在亞太的軍事部署及貿易。中國媒體最擔心的議題同樣台灣、美國在亞太的軍事部署與貿易。
民調也顯示，過去十年，美中兩國對彼此的正面印象不斷在下降。2017年，美國民眾對美國有好感的民眾只有48%，2005年曾高達59%。2017年中國民眾對美國有好感的達55%，也低於2007年的60%。
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