彭文正宣讀連署書 盼小英520一週年特赦阿扁

前總統陳水扁今晚7點35分左右出席感恩募款餐會，受到現場參加者的熱烈歡迎。（記者簡榮豐攝）

2017-05-19 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁今晚出席凱達格蘭基金會舉行的感恩募款餐會，並透過預錄的影片，向現場所有人致詞，約莫1個小時後，陳前總統便離開會場。主持人彭文正宣讀「台灣藝術家聯盟」推動的特赦阿扁連署書，希望在場群眾都能連署，望請蔡英文政府能特赦陳水扁。

「台灣藝術家聯盟」指出，陳（前）總統卸任後遭到政治迫害，在獄中受欺辱、凌虐，導致好好的一個人進去，出來卻變殘疾老人，讓人不捨。

連署書中表示無法接受政治對立、歧視出現在這片土地上，台灣社會已有共識陳（前）總統應該被無罪特赦，因此在連署書中向當前政府表明3大點：

1、 請蔡英文總統能夠能夠在就職一年後「特赦」陳水扁總統。

2、 我們，認同陳水扁總統對於台灣文化的貢獻。

3、 我們站出來呼籲台灣人，能夠放下對立與仇恨，共同找回土地的熱情與驕傲。