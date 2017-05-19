阿扁出席凱達格蘭餐會 談話全文加影音
〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁今晚出席凱達格蘭基金會的募款餐會，雖未上台致詞，但透過播放影片的方式發表談話。談話中，阿扁難掩對法務部的不滿，痛斥不讓他參加餐會的理由「有夠好笑」；此外阿扁也為軍公教人員表達敬意，呼籲勿汙名化軍公教；他也感性地說，只要一息尚存，他願意捐出生命，讓台灣走出自己的路。
陳水扁談話全文：
各位貴賓先進、各位恩情人、各位鄉親父老兄姐：大家平安！
今日可能是我ㄧ生最後一次講話！
首先，我要向死忠兼換帖的大家深深ㄧ鞠躬！感謝大家不離不棄，出錢出力，面對打壓與迫害，仍然打死不退，反而帶給今日的餐會更加熱鬧，一點都沒漏氣！多謝勞力！
前面的這張椅子空了好幾年，從新娘房走到大客廳，足足走了一年還走不到。早上看到那張，害我中午吃不下，晚上肚子餓，難道我進來扒幾口飯就要抓回去？
去年在台南還可以講話，今年不准講話。這次，台中監獄准我上台講感謝的話，法務部不同意，說今日的餐會是政治活動。但是去年要參加雙十節的慶典，反而說那是公開性的非政治活動，最後不能參加的理由是，大會醫療不足無法照顧我的健康。實在有夠好笑！
請問咱的政府讓我講話就會倒嗎？以下就是我本來寫好要講的三大感謝的話，請大家聽看看、評評理，有那麼嚴重嗎？
第一，感謝台灣人民！
感謝台灣人民用愛與民主的選票，不斷地締造台灣的歷史！人民最大，人民萬歲！沒有偉大的政府，也沒有偉大的總統，只有偉大的人民！我們不需要大政府，那是阻礙進步的大石頭。現代的政府管越少才是好政府，因爲我們需要的是大國民、大社會。沒有永遠的執政黨，今日的多數，有可能是明日的少數。今日人民可以給我們執政，明日也可以讓我們在野。人民最後的裁判可能無情，但絕對是公平的。
第二，感謝軍公教！
我要對軍公教的朋友講幾句良心話、感謝的話！軍公教是國家安定最大的力量，也是國家安全、進步及希望的推手。軍公教是全民的共同資產，不是我們的敵人！如果我的8年有任何的成績，全體軍公教人員絕對是功勞者之一。對軍公教只有感激，千萬不可以將人家污名化，和軍公教無情對立是不智的。
第三，感謝阿扁們！
長期以來，阿扁們是我們可以走到今天最大的動力；阿扁們的鼓勵支持，賜我最高智慧與無比勇氣。阿扁們不是人講的ㄧ小撮人，阿扁們都是台灣之子、都是蕃薯囝。只要大家腳步踏乎齊，團結來作伙，無人可以把我們看衰看輕！阿扁們這麼堅定支持我，我無法一一感謝，真歹勢！在這我要大聲說出：阿扁們！我永遠愛您們！
最後，有人說我是廢人，但廢人也可以再利用。只要我ㄧ息尚存，我願意捐出我的生命，聽上帝的差遣。我要追隨大家，是不是要重新思考，走出自己的台灣路？真多謝！
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