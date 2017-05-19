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綠委辦公聽會 探究媒體勞動權益

2017-05-19  22:30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為探討《勞基法》修法後媒體勞動現況，民進黨立委劉建國等舉辦公聽會，邀請各媒體工會代表、勞動部等行政機關及學者出席。劉建國表示，數位匯流後，媒體工作者勞動條件已轉變，即時新聞讓記者沒固定發稿時間，盼透過公聽會，積極改善媒體環境。

劉建國與黨籍立委賴瑞隆、洪宗熠、鍾佳濱、許智傑、鍾孔炤及台北市議員洪建益等人，召開「媒體勞動權益」公聽會，邀請勞動部、文化部、國家通訊傳播委員會、台北市政府、新北市政府等相關主管機關代表，以及各媒體企業工會的代表，一同探討媒體勞動環境。

劉建國指出，勞動部曾提供的資料顯示，媒體有工時過長、加班沒加班費的現象，即使後續雙週84工時降為單週40工時，且已公告「勞工在事業場所外工作時間指導原則」，但媒體工作者勞動條件並未改善，且據了解，在勞檢部分，有人感覺新北市抓比較鬆、台北市抓比較嚴。

劉建國表示，數位匯流後，讓媒體工作者的勞動條件已轉變，且即時新聞的誕生，使得記者得追著時間趕製新聞，不知勞動及職業安全衛生研究所是否已有對此趨勢後做研究？而台灣媒體業長期惡性競爭，每家媒體都在衝點閱率，是否造成勞動條件的惡化。

洪宗熠表示，媒體是民主政治重要的第四權，但媒體業競爭激烈，常讓業者需在新聞專業或市場取向間作抉擇，若過度傾向市場，會使新聞專業背犧牲，若不積極面對日趨惡化的媒體勞動條件，將使新聞品質成為奢求，政府及民間應一起關注媒體工作者的勞權。

賴瑞隆表示，媒體週工時高達53.73小時，比主計處統計的各行業週工時45.2小時還高，新科技改變媒體工作型態，彈性工時已無法滿足，盼推動媒體從業人員能成立工會，勞動主管機關也應保障、協助，以保障勞全，且媒體業者也不應為節省人力成本便宜行事。

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  • 民進黨立委劉建國等人，舉辦媒體勞動權益公聽會。（劉建國國會辦公室提供）

    民進黨立委劉建國等人，舉辦媒體勞動權益公聽會。（劉建國國會辦公室提供）

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