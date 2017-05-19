快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
綠委辦公聽會 探究媒體勞動權益
2017-05-19 22:30
〔記者鄭鴻達／台北報導〕為探討《勞基法》修法後媒體勞動現況，民進黨立委劉建國等舉辦公聽會，邀請各媒體工會代表、勞動部等行政機關及學者出席。劉建國表示，數位匯流後，媒體工作者勞動條件已轉變，即時新聞讓記者沒固定發稿時間，盼透過公聽會，積極改善媒體環境。
劉建國與黨籍立委賴瑞隆、洪宗熠、鍾佳濱、許智傑、鍾孔炤及台北市議員洪建益等人，召開「媒體勞動權益」公聽會，邀請勞動部、文化部、國家通訊傳播委員會、台北市政府、新北市政府等相關主管機關代表，以及各媒體企業工會的代表，一同探討媒體勞動環境。
劉建國指出，勞動部曾提供的資料顯示，媒體有工時過長、加班沒加班費的現象，即使後續雙週84工時降為單週40工時，且已公告「勞工在事業場所外工作時間指導原則」，但媒體工作者勞動條件並未改善，且據了解，在勞檢部分，有人感覺新北市抓比較鬆、台北市抓比較嚴。
劉建國表示，數位匯流後，讓媒體工作者的勞動條件已轉變，且即時新聞的誕生，使得記者得追著時間趕製新聞，不知勞動及職業安全衛生研究所是否已有對此趨勢後做研究？而台灣媒體業長期惡性競爭，每家媒體都在衝點閱率，是否造成勞動條件的惡化。
洪宗熠表示，媒體是民主政治重要的第四權，但媒體業競爭激烈，常讓業者需在新聞專業或市場取向間作抉擇，若過度傾向市場，會使新聞專業背犧牲，若不積極面對日趨惡化的媒體勞動條件，將使新聞品質成為奢求，政府及民間應一起關注媒體工作者的勞權。
賴瑞隆表示，媒體週工時高達53.73小時，比主計處統計的各行業週工時45.2小時還高，新科技改變媒體工作型態，彈性工時已無法滿足，盼推動媒體從業人員能成立工會，勞動主管機關也應保障、協助，以保障勞全，且媒體業者也不應為節省人力成本便宜行事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 林隆璇兒林亭翰闖歌壇 撞臉林依晨
- 蝦味先原料過期3年 裕榮停工停業
- 大樂透、今彩539 開獎囉！
- 艾怡良跳水洩壓 下墜2秒心情入歌
- 捷運輕軌定檢 獲評優等
- 社論》擺脫對中國的觀光依賴
- 議員爆溫昇豪違規開餐廳 觀傳局還花錢幫行銷
- 小潘潘霸氣丟盤子 影帝夫臣服嗆辣女王
- 司法部任命特檢 川普無權開除
- 勝差就差在洋投 獅擬全撤換
- 徐總、洪總治軍嚴 林振賢看出不同
- 大樂透摃龜！ 今彩539頭獎開出2注
- 議員爆料 5國小沒自來水
- 妻不離不棄 受刑人畫作傳思念
- 陳時中赴WHA 會向大陸表達憤怒
- 大餅拇指傷疤 找「陶鎔大帝」畫押
- 歐商會面告小英 工時僵硬 勞資都惱
- 路透︰川普團隊「密聯」俄18次
- 【小小說】貓為什麼喜歡魚？
- 2017總統教育獎 南市3人獲獎
- 〈健康充電站〉失智症醫學講座
- 網球》「辛然配」六連勝 羅馬女網晉四
- 下週油價估漲5角 95無鉛將破25元
- 大台南會展中心北上招標 反應熱烈
- 4億世大運開閉幕遇雨取消 總彩後仍撥款3.5億
- 中職》藍寅倫長翅膀！超遠飛撲沒收陽冠威安打（影音）
- 合宜住宅法拍 漏洞又一例
- 前女友換氣過度昏倒 男指侵稱可救回
- 自由廣場》海鮮文化 海洋文化
- 國土蛀蟲破壞生態 全國大掃蕩
- 張秀卿被整戴頭套 臭到抓狂
- 羅馬女網賽》第一場最難打 辛然配逆轉晉8強
- 警察「隱形」？ 大熱天竟要警員穿著便服外套執勤
- 端午連假疏運 高鐵再加開6班次
- 大帝狂飆39分 騎士季後賽9連勝
- 台南博物館節 六場館同步展出
- 又有外資兵團 進軍離岸風電
- 大道公《孝親日》 明為「俺娘」按摩洗腳報母恩
- 壓力大就頭痛臉紅 當心小丑症候群
- MOD微電影大賽徵件 最高可獨得300萬獎金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：綠委辦公聽會 探究媒體勞動權益
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分