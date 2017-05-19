聲援李明哲 民眾冒雨出席晚會

2017-05-19 20:48

〔記者彭琬馨／台北報導〕聲援李明哲的民間團體今晚在自由廣場舉辦小型集會，現場雖飄著小雨，不遠處還有國民黨主席郝龍斌的造勢音樂會，但現場仍有數十名民眾冒雨出席晚會。台灣人權促進會秘書長邱伊翎向現場民眾提出呼籲，應持續關注李明哲案件，才能促使政府更積極展開救援。

由台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟等數十個民間團體共同主辦的「鴨霸中國，釋放明哲」晚會，稍早在大雨中展開。

現場除邀請參與救援的文山社大校長鄭秀娟、台權會秘書長邱伊翎與人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧等ＮＧＯ團體代表出席外，社民黨發言人苗博雅、時代力量立委黃國昌也出席致詞。

黃怡碧表示，希望台灣政府挺起胸膛，對國際社會說「李明哲沒有錯」，撐起民主人權的大旗，向中國傳達自由民主的想法。