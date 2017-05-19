郝龍斌選前造勢晚會 馬英九現身助講

2017-05-19 20:34

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨主席選舉明日登場，國民黨副主席郝龍斌今晚在中正紀念堂民主廣場舉辦「新未來，共創美好」音樂會，前總統馬英九也現身助講。馬英九演說時，雖未表達支持意象，卻稱讚郝任台北市長、立委時的政績，也呼籲不管選舉結果為何，落選者都要支持當選者，尋求黨內團結。

雖台北市今晚下起大雨，仍有上千名民眾聚集於中正紀念堂民主廣場，對郝龍斌表達支持。除馬英九外，新竹縣長邱鏡淳、前交通部長葉匡時、立委費鴻泰、賴士葆、蔣萬安、許毓仁、張麗善、柯志恩等人也出席為郝站台。

馬英九演說時，一一列舉郝龍斌在台北市長任內推動悠遊卡、一九九九市民專線、Youbike等政績，隨後指出，很多事情，是他在市長任內沒做完，郝龍斌幫他做完，他沒做的，郝龍斌幫他做，因此在郝龍斌尋求市長連任時，他很誠懇、實在地告訴大家，「郝龍斌做得比我好。」

馬英九另也舉出郝龍斌擔任立法委員時，聲請國大代表任期、副總統是否能兼任行政院長等二案，可見郝龍斌解決問題非常深入。

馬英九表示，雖然這次國民黨主席選舉，有六個候選人參選，有史以來沒這麼多人參選過，也許外界害怕，會不會搞得國民黨四分五裂，甚至「六裂」，但他很有信心，國民黨現今氣勢不強，願意參選代表願意承擔，進而開創新局，為大家打拼。馬說，不管誰當選，落選都要支持當選，以「團結、改革、茁壯、執政。」