為兒南下拉票 97歲郝伯伯：郝龍斌可以！

2017-05-19 20:47

〔記者王捷／台南報導〕今年97歲的郝柏村，今日南下到台南替兒子郝龍斌拉票站台，上午到南區大林國宅參觀，最後到北區長榮新城，都是藍營鐵票區，郝柏村中午私下餐會時接受本報專訪，郝柏村認為，台灣不能有戰爭，台灣也禁不起打，現在的國民黨已經不行了，他認為現在幾個候選人裡，郝龍斌可以。

郝柏村今日到台南拉票，到南區、北區藍營鐵票區替兒子郝龍斌做最後衝刺，郝龍斌競選辦公室對此並不知情，稱這是郝伯伯自己的行程。早上郝柏村到大林國宅，受到許多榮民愛戴，有一些老先生自稱是郝柏村的部屬，回憶當年郝伯村視察的情形。

隨後郝柏村到長榮新城參觀，中午在餐廳與國民黨幾位里長吃飯，市議員謝龍介總質詢後也到場，郝柏村看到謝龍介說，謝龍介說的台語他只聽得懂一半，在談到國家政策時，郝柏村跟謝龍介說，台灣不能有戰爭，台灣經不起打，所以九二共識是最好的方式。

問到對於國民黨主席選舉，郝柏村認為目前國民黨需要一個新的領導人帶領，讓國民黨團結，郝龍斌可以。