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替吳敦義站台 前立委朱高正為「白賊義」抱屈

2017-05-19  20:23

〔記者葉冠妤／新北報導〕前副總統、國民黨主席候選人吳敦義今晚於板橋體育場舉辦「吳敦義519義起團結拚過半晚會」，前立委朱高正站台時不改大砲本色，在台上為「白賊義」抱屈，朱高正說吳之所以被稱「白賊義」，是因為吳敦義當年曾拒絕關說，高雄市老市長王玉雲才批評吳。

朱高正表示，吳敦義在1993年官派高雄市長，勇於挑戰當時高雄市政壇的3大家族，他說當年三大家族之一的王玉雲老市長向時任總統的李登輝要求，讓自己的兒子擔任高雄市副市長，不過，最後卻被吳敦義拒絕，王玉雲因此痛罵吳「白賊義」。

爾後，謝長廷與吳敦義競爭高雄市長時，才大力傳播這個綽號，朱高正說，「這次有國民黨候選人也用同樣的話來羞辱吳敦義，讓我覺得很難過。」

朱高正也替吳解釋，為何吳沒在去年國民黨大選敗選時出來接黨主席，他指吳敦義當時必須與前總統馬英九同進退，「他當時能出來扛嗎？」

朱高正更宣稱自己跟洪秀柱是好姊妹，雖然洪是優秀的立法委員，但不適合當黨主席，批洪之前擔任總統候選人時立刻把黨內大老得罪光，凸顯她沒有領導能力。

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  • 國民黨主席候選人吳敦義，今晚於板橋體育場舉辦造勢晚會。（記者葉冠妤攝）

    國民黨主席候選人吳敦義，今晚於板橋體育場舉辦造勢晚會。（記者葉冠妤攝）

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