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全場高呼要阿扁上台致詞 阿扁選擇這麼做...

凱達格蘭基金會今晚舉行感恩募款餐會，前總統陳水扁（右）出席就坐。（記者簡榮豐攝）

2017-05-19  20:07

〔即時新聞／綜合報導〕凱達格蘭基金會今晚舉行感恩募款餐會，前總統陳水扁出席。過程中主持人彭文正起鬨要阿扁上台，問「如果不讓陳前總統上台，公不公平？」「請陳前總統上台致詞好不好？」現場高呼「好！」但另名主持人陳亭妃說，大家的聲音阿扁總統聽到了，但他更愛台灣，所以要用更好的方式把想說的話和大家分享。

現場隨後關燈播放阿扁事先錄好的談話影片，但疑因音響出問題，放不出聲音，群眾鼓譟。主持人彭文正開玩笑說，請工作人員處理一下，不是被消音，大家不用緊張。

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  • 現場隨後關燈播放阿扁事先錄好的談話影片，但疑因音響出問題，放不出聲音。（記者簡榮豐攝）

    現場隨後關燈播放阿扁事先錄好的談話影片，但疑因音響出問題，放不出聲音。（記者簡榮豐攝）

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