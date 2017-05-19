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東南亞之行 柯P：深刻感覺台灣在國際上面臨的困難

2017-05-19  20:01

〔即時新聞／綜合報導〕凱達格蘭基金會今晚舉行感恩募款餐會，台北市長柯文哲出席致詞時表示，先前去東南亞訪問，深刻感覺到台灣在國際上遇到的困難，但相信大家愛台灣的心情都相同，可以克服問題。

柯文哲致詞時表示，今天出席看到很多前輩、好朋友，來自海內外各地，但不管來自哪裡，大家都愛台灣的心情是共同的，或許愛台灣的方法不一樣，但愛台灣的精神一樣。

他表示，自己先前到東南亞訪問，過程中感覺到台灣在國際面臨的困難，但如果大家愛台灣的心情相同，祈求上天賜給台灣人勇氣和智慧，相信可以克服問題。

除柯文哲外，包括總統府前資政彭明敏、總統府資政吳澧培、前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫堃、行政院前院長張俊雄等人都出席今晚的餐會。另外，雖然台中監獄對前總統陳水扁開出「五不」但書，即不進入活動會場、不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪，但阿扁已7點半左右進入會場，坐在呂秀蓮旁邊。

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  • 台北市長柯文哲出席凱達格蘭基金會今晚舉行的感恩募款餐會時表示，先前去東南亞訪問，深刻感覺到台灣在國際上遇到的困難。（資料照，記者趙新天攝）

    台北市長柯文哲出席凱達格蘭基金會今晚舉行的感恩募款餐會時表示，先前去東南亞訪問，深刻感覺到台灣在國際上遇到的困難。（資料照，記者趙新天攝）

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