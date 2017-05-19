東南亞之行 柯P：深刻感覺台灣在國際上面臨的困難
2017-05-19 20:01
〔即時新聞／綜合報導〕凱達格蘭基金會今晚舉行感恩募款餐會，台北市長柯文哲出席致詞時表示，先前去東南亞訪問，深刻感覺到台灣在國際上遇到的困難，但相信大家愛台灣的心情都相同，可以克服問題。
柯文哲致詞時表示，今天出席看到很多前輩、好朋友，來自海內外各地，但不管來自哪裡，大家都愛台灣的心情是共同的，或許愛台灣的方法不一樣，但愛台灣的精神一樣。
他表示，自己先前到東南亞訪問，過程中感覺到台灣在國際面臨的困難，但如果大家愛台灣的心情相同，祈求上天賜給台灣人勇氣和智慧，相信可以克服問題。
除柯文哲外，包括總統府前資政彭明敏、總統府資政吳澧培、前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫堃、行政院前院長張俊雄等人都出席今晚的餐會。另外，雖然台中監獄對前總統陳水扁開出「五不」但書，即不進入活動會場、不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪，但阿扁已7點半左右進入會場，坐在呂秀蓮旁邊。
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