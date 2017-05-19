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選前之夜快閃為吳敦義站台 馬英九不說凍蒜

2017-05-19  20:32

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨主席明將投票，各候選人把握選前之夜做最後衝刺，候選人之一的前副總統吳敦義陣營今晚於新北市板橋體育場舉辦「義起團結拚過半」造勢晚會，近萬民眾冒雨在台下揮舞吶喊，前總統馬英九則到場站台快閃加持，他除細數和吳的合作情誼，更呼籲各候選人無論選舉結果如何，都要一致支持勝選的人。

今晚不少昔日部屬、國民黨中生代、新秀都現身替吳敦義站台，包括前衛生署長楊志良、立委李彥秀、蔣萬安等人都上台發言力挺吳敦義。

馬英九約在晚上7點到場，但致詞不到10分鐘便快閃離去，馬英九表示自己認識吳敦義近50年，他在就讀建中高三時期，就聽聞台大歷史系吳敦義的大名，往後他參選台北市長更像時任高雄市長的吳敦義請益，擔任國民黨主席時則邀吳擔任黨秘書長，「他在往後的驚濤駭浪中，穩定把事情做好，讓我印象深刻。」

馬英九表示，過去10年，從國民黨秘書長、行政院長再到副總統，他與吳敦義一路相互扶持，尤其吳當院長、副總統後，1禮拜至少見面3次，更趁機揶揄「有些人當副總統，卻見不到總統，變成深宮什麼什麼的，我不允許這種事情發生」。因此所有重大決策，吳敦義都有參加。

馬英九更強調，這次黨主席選舉激烈，外界擔心多人參選的情況下，進一步撕裂原本體質就不佳的國民黨，「我告訴他們不會！」因國民黨黨章規定，任何初選失利的人都要轉而支持勝選的那一方，這就是國民黨的精神。他更幾度呼籲所有候選人，無論選舉結果如何，一定要團結，「相信每個候選人都有條件做到這一點。」

馬英九到最後一刻都未鬆口高喊吳敦義當選，僅祝福吳敦義發揮最大力量，為黨奮鬥、加油。

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  • 國民黨主席候選人吳敦義今晚在板橋體育場舉辦造勢晚會，前總統馬英九現身站台。（記者葉冠妤攝）

    國民黨主席候選人吳敦義今晚在板橋體育場舉辦造勢晚會，前總統馬英九現身站台。（記者葉冠妤攝）

  • 國民黨主席候選人吳敦義今晚於板橋體育場舉辦造勢晚會。（記者葉冠妤攝）

    國民黨主席候選人吳敦義今晚於板橋體育場舉辦造勢晚會。（記者葉冠妤攝）

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