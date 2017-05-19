阿扁出席凱達格蘭餐會 和呂秀蓮坐一起

阿扁進場，坐在主桌前副總統呂秀蓮左側，頻頻與呂交頭接耳。（圖擷取自直播畫面）

2017-05-19 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕凱達格蘭基金會今晚舉行感恩募款餐會，前總統陳水扁晚間7點半左右在民進黨立委柯建銘等人攙扶帶領下進入會場，全場在主持人帶動下，高喊「阿扁總統，加油」。阿扁隨後進場，坐在主桌前副總統呂秀蓮左側，頻頻與呂交頭接耳。

由於現場來賓及媒體擁擠，阿扁花了很長的時間才慢慢進入會場。餐會主持人、立委陳亭妃特別強調，阿扁今天出席是社區職能治療，是醫療的一部分。