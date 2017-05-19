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國民黨需割毒瘤 詹啟賢：520就是簽手術同意書的時候

2017-05-19  19:43

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中國國民黨黨主席選前之夜中，候選人詹啟賢在致詞時表示，明天520對民進黨跟國民黨都很有意義，若選出來的國民黨主席換湯不換藥，民進黨將繼續安穩躺3年，國民黨吃傳統用藥不會好，需開刀割毒瘤，但也需要黨員簽手術同意書。

國民黨黨主席選戰的選前之夜，六名候選人各自拼場，詹啟賢於競選總部與支持者面對面。詹致詞時表示，他要從選舉就與以前不一樣，他走台灣走了三圈，和基層黨員面對面，但他越選越沉重，是因選情越來越好，讓他也認知到選上後要面對的問題也越來越多。

詹啟賢強調，他全程選舉都沒跟企業界朋友募款，且他要一路信守承諾，承擔到2020年；醫師背景出身的詹，將國民黨比喻為病患，表示國民黨若繼續吃傳統用藥不會好，需要開刀割除毒瘤，但若黨員不簽手術同意書也沒辦法，520就是簽手術同意書的時候。

詹啟賢說，520對民進黨跟國民黨都很有意義，因為是民進黨執政一年的十字路口，也是國民黨的關鍵路口，若明天選出來的是不一樣的黨主席，民進黨就要走上戰戰兢兢的路，但若國民黨換湯不換藥，民進黨就會走上安穩躺三年的道路，他相信黨員會做出最好選擇。

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  • 國民黨主席候選人詹啟賢以要割毒瘤的病患比喻國民黨，需要黨員簽手術同意書。（記者鄭鴻達攝）

    國民黨主席候選人詹啟賢以要割毒瘤的病患比喻國民黨，需要黨員簽手術同意書。（記者鄭鴻達攝）

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