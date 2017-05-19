艦砲射擊、搶灘登陸 漢光預演加強操兵

海軍昨在澎湖進行漢光演習預演。（擷取自海軍司令部影片）

2017-05-19 19:26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部下週將進行漢光演習實兵演練，因此各單位正緊囉密鼓進行預演，海軍稍早在臉書公佈一支短片，紀錄位於澎湖山水海灘預演的官兵，進行陸戰隊搶灘、艦砲掩護射擊、空中火力支援等操演項目，藉此為參與操演的官兵打氣。

海軍司令部表示，透過短片鏡頭，讓觀眾能更深刻的感受到演習的震撼，有些精采畫面甚至是親臨山水海灘也無法看到的，海軍更首度採用高速攝影機拍攝濟陽級艦五吋砲射擊時的瞬間震撼影像。

海軍表示，國家不可一日無戰備，每位參與演訓的海軍官兵無不戮力以赴，盼觀眾觀看短片的同時，也為每位辛苦參與演訓的海軍官兵弟兄姊妹們加油打氣。

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