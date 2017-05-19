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雄檢長恫嚇下屬？ 檢審委員痛批：膽大妄為

2017-05-19  19:22

〔記者黃捷／台北報導〕士林地檢署檢察官、檢審委員蔡啟文今在檢察官論壇爆料，高雄地檢署檢察長周章欽疑似恫赫基層檢察官，支持主任檢察官派選「檢察長有最終決定權」，該行為恐違反《檢察官倫理規範》，痛批周「膽大妄為」，呼籲周應主動送檢審會自清，或由法務部長邱太三啟動行政調查。

蔡表示，周章欽18日召開雄檢檢察官會議，談及主任檢察官派選一事，針對正反兩種提案表決，一名姚姓檢察官建議應採不計名投票，周章欽卻逕自舉起手，嚴詞表示「檢察官應該要有承擔的勇氣」，要求現場所有檢察官舉手表決。

蔡說，會後雄檢傳出不滿聲音，質疑周章欽語帶威脅，似乎投給不利於檢察長的提案就得「承擔」什麼；他痛批此舉形同恫赫基層檢察官，主持議事偏頗、膽大妄為，令人感到驚駭，顯露出其處事不公，抱持強烈階級意識，歧視基層檢察官，已不適任檢察長一職。

他表示，周章欽可能違反《檢察官倫理規範》，應交付檢審會做個案評鑑，但檢審會沒有權力主動介入，還原真相只有兩種途徑，一由法務部長啟動行政調查，或由所屬機關雄檢提出聲請。

他說，雄檢暫時無人聲請，他目前所能做的，就是發文讓大家知道這件事；他呼籲邱太三應啟動調查，若周章欽自認沒問題，也應自送檢審會，並建議將周調任高檢署或高分檢檢察官，避免干擾調查。

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  • 士林地檢署檢察官、檢審委員蔡啟文今天爆料，指高雄地檢署檢察長周章欽疑似恫赫基層檢察官，支持主任檢察官派選「檢察長有最終決定權」。（資料照，記者劉信德攝）

    士林地檢署檢察官、檢審委員蔡啟文今天爆料，指高雄地檢署檢察長周章欽疑似恫赫基層檢察官，支持主任檢察官派選「檢察長有最終決定權」。（資料照，記者劉信德攝）

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