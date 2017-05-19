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人頭大戶！一戶有61名黨員 連國民黨主席都要低頭

2017-05-19  19:18

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨主席、黨代表選舉明天舉行，有候選人拜票時發現，許多黨員大戶佔盡優勢，在屏東市、高樹鄉等地區，分別發現一戶就塞了50、60名黨員的情形，連黨主席洪秀柱也得特別前往拜票，讓人覺得離譜，國民黨縣黨部主委蘇清泉說，為了人頭黨員問題，各候選人都開過會議協商、中央黨部也查證過，但還是無法避免。

國民黨主席、黨代表選舉明天舉行，參選的候選人近日拿著黨部提供的黨員名冊逐一拜會黨員拉票，卻發現許多黨員集中在同一戶，高樹鄉有一戶竟然塞了61名的黨員，屏東市有一位前民代的服務處也設有50名黨員，並且號稱手中有數百位的人頭黨員可以運作，讓黨主席洪秀柱15日南下屏東時還特別前往拜票爭取支持，這些黨員大戶的影響力讓黨代表候選人都傻眼，發現人頭黨員的嚴重性。

國民黨縣黨部主委蘇清泉表示，人頭黨員問題發生時中央黨部就邀約了所有黨主席候選人進行研商，中央黨部逐一對這種聯絡地點統一的黨員進行打電話清查，但最後不了了之，由於各候選人沒有意見，因此只要黨員連絡的到，黨部就沒有意見，對於高樹、屏東市有黨員大戶的情況，他也發現東港有一個協會成員集體入黨的情形，但查證結果成員都知道入黨，也確實有意願入黨，所以也符合入黨條件。

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  • 一整頁的黨員資料全都在同一戶內，讓候選人覺的離譜（記者葉永騫攝）

    一整頁的黨員資料全都在同一戶內，讓候選人覺的離譜（記者葉永騫攝）

  • 黨員大戶的影響力，讓黨主席洪秀柱都要前往拜會。（記者葉永騫翻攝）

    黨員大戶的影響力，讓黨主席洪秀柱都要前往拜會。（記者葉永騫翻攝）

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