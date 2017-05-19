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遭批摧毀環評制度 環署副署長：言過其實

2017-05-19  18:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對北市環保局長劉銘龍在環評會議上對環評制度修正批評為「摧毀環評制度」，環保署副署長詹順貴認為這樣的評論是言過其實，環評制度不因這樣修正就會被摧毀，對於會影響人民生命健康的項目也有所新增，且對於山坡地的高樓仍要環評。詹順貴強調，有些案件用其他法也可以達到相同目的，回歸目的事業主管機關是務實的。

詹順貴認為劉銘龍用語過重，他說，開發類型需要環評的類型有好幾十種，怎麼會少了高樓建築或者都市地區少部分開發類型，環評制度就會被摧毀，這有點言過其實。而且這次認定標準修法的部分，針對都市地區也有新增應該環評的項目，如記取高雄氣爆經驗，對於人民生命財產健康有影響的，包括天然氣儲槽、油品管線鋪設、其他石油製品儲槽，也都要實施環評。

詹順貴接著表示，單純就高樓建築部分，並沒有忘記林肯大郡教訓，在平地的話，如一Ｏ一蓋在信義計畫區，確實免環評，但高樓建築在山坡地，還是要環評，並沒有放掉，他這樣論斷有點太沉重。至於一些社區住宅不需要環評，詹順貴指出，都市計畫在規劃時就要考慮土地乘載力，而都市設計審議，就要考慮日照權、風切、周邊公共設施、交通影響因素，而如汙水，在都市有汙水下水道，或者沒有汙水下水道的地區，只要符合一般放流水放流標準，不用甚麼都拿來環評。

這由於對環境生態敏感較低，覺得用別的法就可以達到相同目的。但如果是在非都市土地，對環境生態要求會比較多，環評還是抓得比較緊，沒有放寬。詹順貴說，這是務實的，也是回應到，一直強調要加強目的事業主管機關在環評的角色，回歸它該有權責，不能甚麼都推給環評制度，難怪環評制度一直被罵沒效率、沒明確標準，現在就是要正本清源。

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  • 環保署副署長詹順貴。（記者楊綿傑攝）

    環保署副署長詹順貴。（記者楊綿傑攝）

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