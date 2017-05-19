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國民黨主席選前之夜 詹啟賢出奇招遊行

2017-05-19  18:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨主席選前之夜，黨主席候選人、前副主席詹啟賢今下午選擇以遊行方式，從國父紀念館出發，一路步行到他位在長安東路的競選總部，稍晚也將舉行造勢晚會；全長約莫一個小時左右的路程，還遭遇滂沱大雨，詹仍堅持走完。不過，沿路配合接下傳單的民眾，多半搞不清楚發生什麼事。

出發前，詹啟賢向總理孫中山獻花後受訪，被問到何以選在今天到此獻花？詹表示，明天是國民黨主席選舉的日子，對國民黨來說，是很重要的一天，總理孫中山先生是創黨人，基於對歷史的使命加上歷史時刻，來這裡向總理報告和致敬，希望讓明天的黨主席選舉，可以出現一位真正帶領國民黨往前走、開創新局，且繼承總理孫中山遺志的領導人，也希望他（孫中山）在天之靈，指引所有黨員，做一個最好的選擇。

對於其他候選人找來前任總統站台，詹卻選擇獻花和遊行，是不是為了出奇制勝？詹說，本來就該這麼做，沒有刻意要表現什麼，這就是他的風格，沒有必要跟人比較；對明天的選舉有信心，對黨員有信心。

詹啟賢在夫人和約莫60位支持者的陪同下，沿著光復南路、忠孝東路、復興南北路、八德路，一路走到詹啟賢在長安東路的競選總部，支持者高喊「詹啟賢當選」、「國民黨加油」等口號，中途更特地在國民黨中央黨部前停留，展示決心。遊行隊伍出發大概20分鐘後，雨勢轉大，詹仍堅持走完全程，回到總部時，還燃放象徵當選的鞭炮，並高喊口號，結束遊行。

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  • 詹啟賢表示，明天是國民黨主席選舉的日子希望他（孫中山）在天之靈，指引所有黨員，做一個最好的選擇。（記者沈佩瑤攝）

    詹啟賢表示，明天是國民黨主席選舉的日子希望他（孫中山）在天之靈，指引所有黨員，做一個最好的選擇。（記者沈佩瑤攝）

  • 黨主席候選人、前副主席詹啟賢今下午到國父紀念館向總理孫中山獻花。（記者沈佩瑤攝）

    黨主席候選人、前副主席詹啟賢今下午到國父紀念館向總理孫中山獻花。（記者沈佩瑤攝）

  • 詹啟賢在夫人和約莫60位支持者的陪同下，沿著光復南路、忠孝東路、復興南北路、八德路，一路走到詹啟賢在長安東路的競選總部。（記者沈佩瑤攝）

    詹啟賢在夫人和約莫60位支持者的陪同下，沿著光復南路、忠孝東路、復興南北路、八德路，一路走到詹啟賢在長安東路的競選總部。（記者沈佩瑤攝）

  • 詹啟賢在夫人和約莫60位支持者的陪同下，沿著光復南路、忠孝東路、復興南北路、八德路，一路走到詹啟賢在長安東路的競選總部。（記者沈佩瑤攝）

    詹啟賢在夫人和約莫60位支持者的陪同下，沿著光復南路、忠孝東路、復興南北路、八德路，一路走到詹啟賢在長安東路的競選總部。（記者沈佩瑤攝）

  • 回到總部時，還燃放象徵當選的鞭炮，並高喊口號，結束遊行。（記者沈佩瑤攝）

    回到總部時，還燃放象徵當選的鞭炮，並高喊口號，結束遊行。（記者沈佩瑤攝）

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