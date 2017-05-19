回顧年金改革 林萬億：實踐承諾
2017-05-19 18:42
〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文政府明天上任將滿週年，國家年金改革委員會副召集人林萬億今天回顧年金改革推動之路。一年過去了，他說，年金改革法案已如期於5月20日前送進立法院審議。其中公務人員退休撫卹法草案、公立學校教職員退休撫卹條例草案已經司法及法制委員會審查完成，等待政黨協商；政務人員退職撫卹條例修正草案、公教人員保險法修正草案、勞工保險條例部分條文修正草案也已送進立法院待審。
林萬億說，正在草擬修正的法案尚有陸海空軍軍官士官服役條例、法官法，將於完成法制作業後，送立法院審議，實現了當時的承諾。
不過，林萬億坦言，年金改革未處理的課題還有：1、制度整合（大國民年金保險?）、2、制度調整（公教人員退休金改為確定提撥制?）、3、老年農民福利津貼改為農民年金保險、4、基金管理行政法人化等。
他說，期待在很快的將來，各利害關係人代表願意坐下來好好對話，讓我國的年金制度真正可以永續發展、社會得以更加團結。即使這次年金改革未完全符合全民期待，但終究為國家終結了一個陳積已久、充滿缺失、被社會大眾所詬病的不合理年金制度，進而開啟了下一波改革的契機。
年改會今天晚間發布新聞稿，做以上表示。
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