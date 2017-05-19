凱達格蘭餐會 陳亭妃：對阿扁有幫助

2017-05-19 18:21

〔記者王捷／台南報導〕阿扁今日將出席凱達格蘭餐會，受到各界注目，主持餐會的立委陳亭妃說，其實凱達格蘭基金會每年都有舉辦，她每年都有參加，就是一場老朋友的聚會，阿扁前總統的醫療團隊認為，阿扁與這些老朋友見面，對阿扁的病情有幫助，請外界別有過多的政治聯想。

凱達格蘭基金會，其中的凱達格蘭學校，是陳水扁在2003年創辦的政治人才培訓機構，基金會主要宗旨為推動台灣民主，鼓吹獨立的司法系統、黨政分離、客觀理性的傳播媒體以及和平開放的公共論壇，並培育國家與社會領導菁英。

陳亭妃說，她自己也是凱達格蘭學校校友會的會長，每年凱達格蘭基金會的餐會，她都會參加，曾多次主持餐會，今年再次主持餐會，希望能夠讓老朋友相聚。

不過陳水扁參加這次餐會，外界有很多不同看法，陳亭妃對此指出，這個餐會就是一場老朋友的聚會，其實外界不必過於猜測，阿扁的醫療團隊也認為，這次的餐會讓阿扁與朋友見面，會對病情有改善，不希望有太多聯想。