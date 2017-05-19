阿扁搭高鐵北上 參加凱達格蘭基金會餐會

2017-05-19 17:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統陳水扁今天傍晚搭乘高鐵北上，參加凱達格蘭基金會12週年感恩募款餐會，外傳他將透過直播方式，向支持他的民眾感謝。

陳水扁在外勞攙扶下，今天傍晚出現在高鐵左營站，陳致中則陪伴一旁，他們搭乘傍晚5點15分的高鐵北上，預計抵達台北的時間是晚間6點54分，不過，凱達格蘭基金感恩募款餐會表定的開場時間是晚間6點半，阿扁一行人可能會遲到。

這次募款餐會在大直典華飯店舉行，由民進黨立委陳亭妃、政論節目主持人彭文正主持，募款桌次已破200桌。外傳阿扁晚上可能會透過直播方式，向支持者感謝。