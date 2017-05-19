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台中去年6生溺斃 議員嘆校園泳池不足

2017-05-19  17:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕夏季來臨，戲水成民眾消暑的最愛。市議員邱素貞、翁美春今日質詢說，台中市去年有6名學生溺水死亡，卻只有9所市立學校有泳池，要求教育局加強防溺宣導，並鼓勵學校辦理游泳教學。教育局回應，已訂定18項防溺措施，並編列二七○五萬元預算，補助學校加強游泳教學訓練。

邱素貞、翁美春說，夏季來臨，是溺水事件高峰期，其中又以青少年疏忽、不熟悉水性，前往危險水域活動居多。尤其國、高中生為溺水事件高發生率族群，溺水成了學校和家長十分關注的話題。

邱素貞指出，台中市立學校共346所，目前只有9所學校有泳池，希望學校多辦理游泳教學，提升學生游泳能力。翁美春則說，去年有3位原住民學生溺斃，原住民居住地區因地緣關係，常就近前往溪邊戲水、游泳，她建議教育局加強進行防溺宣導。

教育局長彭富源指出，為加強全民防溺，市府每年3月及10月皆由秘書長以上層級，召開跨局處防溺會議共同檢討。副市長林依瑩日前主持的防溺會議，共訂定18項分工推動項目，包括巡邏守望並建立防溺機制、充實水域救生設備、設置警告牌等措施，建立全市安全水域環境。

彭富源強調，目前有253所學校申請游泳教學補助，市府除獲教育部補助1700多萬元，並自行編列1000萬元，補助學校加強游泳教學。另外，市府也製作防溺宣導布條，發放各校及公所，並要求各校設計防溺宣導單，利用朝會、導師時間等進行防溺宣導。

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  • 台中去年有6名學生溺斃，市議員邱素貞、翁美春要求教育局加強防溺宣導，並鼓勵學校辦理游泳教學。（記者黃鐘山攝）

    台中去年有6名學生溺斃，市議員邱素貞、翁美春要求教育局加強防溺宣導，並鼓勵學校辦理游泳教學。（記者黃鐘山攝）

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