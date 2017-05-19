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批評千萬元選前之夜 詹啟賢盼成黨員支持的最大公約數

2017-05-19  17:19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國國民黨主席候選人詹啟賢下午在桃園市中壢區參加「黨員當家」改革座談會，先批評對手花大錢辦選前之夜，再懇託支持者幫助他擠進第1輪的前2名，他說，進入第2輪後，只有前2名對決，即使第1輪拿到第1名，也必須要從頭努力。

國民黨主席選舉前一天，詹啟賢在中壢區自立社區參加改革座談會，他說，民進黨執政一年，雖然讓人民失望、被罵得很慘，但民進黨擁有執政權、立院又有多數席次，根本對所有批評充耳不聞。

「唯一的解決之道就是國民黨要贏回執政權」，詹啟賢認為，520是民進黨的十字路口、是國民黨的關鍵路口，只要國民黨能由用新思維面對困境的人擔任黨主席，520就是國民黨覺醒、終結民進黨執政的開始。

他話鋒一轉，批評其他候選人舉辦選前之夜，「動輒千萬元的花費，只會讓人民認為『國民黨還是一樣』」，他還意有所指地諷諭，20年前國民黨輸掉高雄，讓高雄成為民進黨的大本營，還像淹水一樣「一路往北上」，如果再不往南拓展版圖，也許哪天醒來，國民黨就只剩下中正區了。

詹啟賢希望黨員們要全力支持能往南拓展版圖的他，讓他擠進黨主席選舉第1輪的前2名，只要進入第2輪，就可能成為黨員心目中支持的「最大公約數」。

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  • 支持者送花力挺中國國民黨主席候選人詹啟賢（左三）。（記者周敏鴻攝）

    支持者送花力挺中國國民黨主席候選人詹啟賢（左三）。（記者周敏鴻攝）

  • 中國國民黨主席候選人詹啟賢參加「黨員當家」改革座談會。（記者周敏鴻攝）

    中國國民黨主席候選人詹啟賢參加「黨員當家」改革座談會。（記者周敏鴻攝）

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