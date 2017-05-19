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考察馬祖藍眼淚行程惹議 立院仍安排要出團

2017-05-19  17:53

〔即時新聞／綜合報導〕立法院交通委員會上月下旬邀請朝野立委於本月24日到25日赴馬祖考察「藍眼淚」，消息一出也引發假考察、真玩樂的爭議，不過根據立法院週報表，交通委員會24、25日兩天，依然安排要「考察馬祖地區交通及觀光建設」。

日前一封署名「交通委員會召委陳歐珀、鄭寶清、陳雪生敬邀」的報名表，指出預定5月24日前往馬祖考察，除考察行程外，休息時間安排考察藍眼淚並備小提琴演奏、全世界最高之媽祖巨神像、絕版之芹壁聚落保存及現撈海產嘗鮮等行程，更提及「贈精醇之陳高帶回立法院」，以「提高問政戰力」。

據《蘋果日報》報導，下週輪值召委的民進黨立委鄭寶清表示，交通委員會的朝野立委都能要求去選區考察，是關心地方建設。鄭寶清則說，全部民進黨立委都不會前往，目前也只聽說國民黨立委陳雪生和王金平會去而已。

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  • 立法院交通委員會下週依然要到馬祖考察藍眼淚。（圖為交通部觀光局馬祖風景區管理處提供）

    立法院交通委員會下週依然要到馬祖考察藍眼淚。（圖為交通部觀光局馬祖風景區管理處提供）

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