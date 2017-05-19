前立委馮滬祥保外就醫 夜會2名美魔女

前立委馮滬祥性侵外籍看護，遭判刑3年4個月，但才入監3個月就保外就醫，日前被民眾直擊夜會2名美魔女。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-05-19 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕前立委馮滬祥因性侵菲律賓籍女看護，遭判3年4個月定讞，去年10月底入監服刑，但才關不到3個月就以罹患膽管腫瘤等疾病向獄方聲請保外就醫獲准。本月17日深夜更被民眾直擊與2名貌美熟女共同現身復興南路的清粥小菜餐廳「小李子」。

據《壹週刊》報導，性侵菲律賓籍女看護的前立委馮滬祥日前深夜被直擊至清粥小菜餐廳內用餐，他當時戴深色帽子、著褐色西裝，手拄拐杖，進餐廳後他張望了一會兒，便在樓梯前圓桌坐下，隨後有2名美魔女出現與之會面。

之後又有2位中年男子入席，馮滬祥多半的時間都在聆聽有人談話，偶爾才會加入話題，一度站立起來傾身至女友人旁邊說話，不久後他拿出自己在2007年發行的作《時窮節乃見: 立法院問政錄》贈與同桌友人。

馮滬祥2004年趁家人外出，性侵正在洗澡的女看護，馮妻當時給了該名女看護80萬封口費並送她回菲律賓，雖女看護事後翻供，但因在她陰道內檢驗出的精液實屬馮滬祥，最後高等地方法院仍判決馮滬祥須服刑3年4個月。