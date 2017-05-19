送香皂政策遭議員質疑 魏明谷一句話神回

2017-05-19 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣議員劉惠娟和劉淑芳今天在議會質詢指出，彰化縣肥皂「滿四嫁」（滿地），縣府的香皂縣政宣導品到處都有，批評縣府時常送香皂給民眾，但「送禮沒送到心坎裡」，縣長魏明谷則回答，送一塊不到20元的香皂給民眾，不僅節省又實惠，香皂也算是消耗品，甚至還神回一句「難道議員不每天洗澡嗎？」此話一出也引起一陣笑聲。

劉惠娟和劉淑芳今天在議會質詢指出，縣府的香皂縣政宣導品到處都有，很多人在魏縣長上任至今，拿到縣府送的香皂，已經多到用不完，「難道只有香皂可送？非送香皂不可嗎？」同樣的宣導品若多到引人注意，給人負面感受，就會給外界很多想像空間，希望縣府正視民意的感受。

魏明谷則反駁指出，宣導品送香皂，有人還反過頭來說送的太寒酸，之前想過送環保筷丶指甲刀丶手電筒等日常用品，但這些小東西的外包裝，都不太適合再印製政令宣導品的字樣。

據《聯合新聞網》報導，魏明谷說，香皂盒子裡還裝著小盒子，能宣傳各相關單位的活動，如政風、勞工、警政、消防，縣府很節省用一個不到20元價值的香皂來宣導。魏明谷還表示，肥皀算是消耗品，每個人洗澡時都會用到，「難道議員不每天洗澡？」，過去送環保袋丶襪子已經很多了，現在送肥皂其實也是鼓勵大家拿到香皂後可再轉送給別人。