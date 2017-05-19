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見歐洲議會團 蔡總統：台灣是國際可以信賴的夥伴
2017-05-19 15:22
總統蔡英文今見歐洲議會團，她表示，台灣是國際社會可以信賴的夥伴，有能力為國際社會做出更多貢獻。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕歐洲議會外交委員會安全暨防禦小組主席芙緹嘉（Anna Fotyga）應政府邀請訪台，今（19日）與總統蔡英文面會，蔡英文致詞時表示，台灣是國際社會可以信賴的夥伴，有能力為國際社會做出更多貢獻。
根據《中央廣播電台》報導，蔡英文總統今上午接見芙緹嘉一行人，蔡總統首先感謝歐洲議會力挺台灣參與國際事務立場，議會多次決議，支持台灣有意義參與各種國際組織；總統強調，政治因素的干擾不能阻礙台灣想參與國際組織、為全球議題做出更多貢獻的熱忱。
蔡總統認為，台灣無論是在衛生醫療、氣候變遷、人道救援、反恐合作及共同打擊跨國犯罪等方面，都有能力替國際社會做出更多的貢獻，台灣依靠著自身的民主經驗與經濟實力，可以成為值得國際社會信賴的夥伴。
總統也期盼能爭取與歐盟國家進行政策交流、科技研發及產業合作的機會，吸引更多歐商進入台灣市場，也同時鼓勵我國企業赴歐投資，一起創造更多經貿成果。
據《中央社》報導，外交部表示，歐洲議會參訪團從今天開始至22日訪台，除了今天拜會總統外，也將拜會國家安全會議及行政院大陸委員會，就亞太區域安全議題進行意見交流，同時參訪國立故宮博物院、台北101等地，體驗台灣文化特色。
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