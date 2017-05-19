柯媽誇總統府冷氣涼 柯哈哈笑：這什麼題目！

2017-05-19 14:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯媽何瑞英昨突然現身北市府，讓正在上班的柯文哲嚇一大跳，不過兩人沒有多聊就各自離開。柯文哲今受訪時笑指自己覺得奇怪，不過想想老人家沒事做，就會去參加自強活動；媒體又問，柯媽說總統府不用開冷氣就很涼，市長有何想法？柯哈哈大笑「這什麼題目啊！」

柯媽昨與新竹台灣之友會的朋友一起北上參觀總統府，結束後有團員建議順便繞到台北市政府看看柯文哲，不想打擾兒子辦公的柯媽，原本僅和最後與團員在市府一樓參觀，但有眼尖官員發現柯媽媽大駕光臨，急忙通報市長室。

柯文哲今天出席活動後被問到媽媽「突襲」北市府一事。柯笑說，他覺得奇怪，但老人沒事做，常會去參加自強活動，至於媽媽稱讚總統府不用開冷氣就很涼，有何感想？柯則大笑反問「這什麼題目啊！」