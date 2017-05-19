護樹團體嗆1週內集滿3千附議 柯P：依法行政

2017-05-19 14:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕護樹團體透過i-Voting提案，要全民一起決定大巨蛋的去留問題，目前進入附議階段，依規定要在60天內集滿3000個附議，才能進入下一階段初審；護樹團體日前表示，希望可以一周內達成3000個目標，讓市府感受民意。對此，市長柯文哲今出席活動後說，對他來講就是公正、公平、依法行政，流程怎麼走就怎麼走。

柯指出，民主國家、多元的聲音，對他來講就是公正、公平、依法行政，流程怎麼走就怎麼走，總是有正面意見有反面意見，有各種聲音。

由於目前護樹團體仍在大巨蛋移樹工地現場，和包商對峙邁入第五天。媒體提問，市府會不會拿出對策？柯坦言，很多工程還是要取得民意支持，這也是不管是政府或是公司，都要去應付的問題，但未正面回應要怎麼應付。