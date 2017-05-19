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妻子還在加護病房 蘇嘉全：病情有好轉

2017-05-19  14:56

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院長蘇嘉全夫人洪恆珠近期因病住院，因此主持院會及協商都委由副院長蔡其昌代班。蘇嘉全今早在立院談到妻子的病況時表示，妻子因感冒引發細菌感染住進加護病房，目前人還在加護病房，不過病情有比較好轉了，但因細菌感染而引發一些併發症，因此這段時間向立院請假，人都在醫院陪太太。

據《蘋果日報》報導，蘇嘉全表示，下午要趕回醫院照顧妻子，會和家人輪照照顧，女兒雖然是上班族，但也會協調請假幫忙照顧。蘇嘉全也透露，5月6日他出席中華民國屏東縣同鄉會總會成立大會，當天太太的病況很危急，因此會後他就趕緊回到醫院照顧太太。

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  • 立法院院長蘇嘉全妻子洪恆珠日前因病住院，蘇嘉全今天表示，妻子的病情有比較好轉。（資料照，記者簡榮豐攝）

    立法院院長蘇嘉全妻子洪恆珠日前因病住院，蘇嘉全今天表示，妻子的病情有比較好轉。（資料照，記者簡榮豐攝）

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