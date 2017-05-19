| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 政治

以蜜代酒 綠賴神與藍戰將高來高去

市議員謝龍介邀請賴清德舉杯飲蜜茶。（記者洪瑞琴攝）

2017-05-19  13:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕被喻為國民黨「超級戰將」的市議員謝龍介，今日質詢先以「龍眼花開白蔥蔥，蕊蕊花心見蜜蜂，日出忙到日頭暗，望君關懷飼蜂人」開場白，並準備一瓶1600元的蜂蜜，現場調蜜茶代酒，說要邀請市長賴清德共飲，接著揶揄：「最近看你火氣大，議員質詢都被你打槍，所以送罐蜂蜜茶」。

賴清德笑稱自己沒有動怒，還幽默稱讚謝龍介創作藏頭詩，「龍蕊日望」暗示即將高升了，不但為自己打知名度值得恭喜，而且用心良苦幫養蜂農民

行銷。謝龍介則回賴說：「你準備離開安平港，大船要出港，不知要航向台北港或新北港」，並上前將蜜茶遞給賴清德，兩人敬杯共飲，在議場 「留下歷史珍貴畫面」。

謝龍介並針對中國「一帶一路」全球政策大談兩岸議題，直問賴清德「如何台灣獨立？」中國此經濟手段就是要稱霸世界改變局勢，台灣應正視面對這位「老大兄弟」，若是一昧以意識形態閃避，只會加深台灣被邊緣化危機。

賴清德表示，他不否定中國在國際的重要性，也不否定「一帶一路」對中國未來發展的幫助，但值得注意的是，為何亞洲重要國家印度或南韓都沒有參加？賴清德強調，參加國家絕對不會以主權換取經濟發展利益，中國是要求台灣接受「一個中國」原則，而中共領導人習近平說的「一中各表」，其實是「一國兩制」，亦即否定「維持現狀」，抹滅台灣主權獨立事實。

賴清德說，民進黨不接受「九二共識」，以《台灣前途決議文》作為主張，台灣未來都必須經由台灣全體住民以公民投票方式決定，等於是保障2300萬人民的選擇權，未來台灣要統要獨，由人民作主決定。

賴清德答詢過程中，還2、3度主動邀謝龍介再喝杯蜜茶，謝也舉杯回敬，兩人暗出招，令人莞爾。

廣告
  • 賴清德強調台灣前途由2300萬人民作主決定。（記者洪瑞琴攝）

    賴清德強調台灣前途由2300萬人民作主決定。（記者洪瑞琴攝）

  • 市議員謝龍介逼問賴清德，台灣如何獨立？（記者洪瑞琴攝）

    市議員謝龍介逼問賴清德，台灣如何獨立？（記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 謝龍介 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：以蜜代酒 綠賴神與藍戰將高來高去


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.