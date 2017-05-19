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以蜜代酒 綠賴神與藍戰將高來高去
2017-05-19 13:10
市議員謝龍介邀請賴清德舉杯飲蜜茶。（記者洪瑞琴攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕被喻為國民黨「超級戰將」的市議員謝龍介，今日質詢先以「龍眼花開白蔥蔥，蕊蕊花心見蜜蜂，日出忙到日頭暗，望君關懷飼蜂人」開場白，並準備一瓶1600元的蜂蜜，現場調蜜茶代酒，說要邀請市長賴清德共飲，接著揶揄：「最近看你火氣大，議員質詢都被你打槍，所以送罐蜂蜜茶」。
賴清德笑稱自己沒有動怒，還幽默稱讚謝龍介創作藏頭詩，「龍蕊日望」暗示即將高升了，不但為自己打知名度值得恭喜，而且用心良苦幫養蜂農民
行銷。謝龍介則回賴說：「你準備離開安平港，大船要出港，不知要航向台北港或新北港」，並上前將蜜茶遞給賴清德，兩人敬杯共飲，在議場 「留下歷史珍貴畫面」。
謝龍介並針對中國「一帶一路」全球政策大談兩岸議題，直問賴清德「如何台灣獨立？」中國此經濟手段就是要稱霸世界改變局勢，台灣應正視面對這位「老大兄弟」，若是一昧以意識形態閃避，只會加深台灣被邊緣化危機。
賴清德表示，他不否定中國在國際的重要性，也不否定「一帶一路」對中國未來發展的幫助，但值得注意的是，為何亞洲重要國家印度或南韓都沒有參加？賴清德強調，參加國家絕對不會以主權換取經濟發展利益，中國是要求台灣接受「一個中國」原則，而中共領導人習近平說的「一中各表」，其實是「一國兩制」，亦即否定「維持現狀」，抹滅台灣主權獨立事實。
賴清德說，民進黨不接受「九二共識」，以《台灣前途決議文》作為主張，台灣未來都必須經由台灣全體住民以公民投票方式決定，等於是保障2300萬人民的選擇權，未來台灣要統要獨，由人民作主決定。
賴清德答詢過程中，還2、3度主動邀謝龍介再喝杯蜜茶，謝也舉杯回敬，兩人暗出招，令人莞爾。
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