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其他候選人找馬站台 詹啟賢：不要再玩舊花樣
2017-05-19 13:13
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕明天就是國民黨黨主席選舉，國民黨前副主席詹啟賢上午到新竹市新源市場周邊拜票，熱情和民眾握手示意，看見受傷骨折的民眾，還以他的醫師背景，叮囑如何照顧傷勢，面對多名候選人的夾攻，還找前總統馬英九造勢催票一事，他說借助他人站台拉票，已經不符合現在的社會氛圍了，假如黨員要改變國民黨，就應該要從這場選舉做起！
詹啟賢說，這次國民黨黨主席選舉，要讓黨員自己做選擇，他認為讓黨員認識候選人，自己做決定，才是最重要的，「這就是我一路走來參選的做法」，他說，借助他人站台來拉票，已不符合現在社會氛圍，國民黨要用新的想法、新的思維，不要再玩舊花樣。
「改變的國民黨就從現在做起！」詹啟賢說，我們需要一個不一樣、改變的國民黨，選前之夜花那麼多錢造勢、買廣告，選舉不應該這樣，黨員心中應該自己要有一把尺，你對這個黨將來期待是什麼，就去選擇你認為最適當的人選，而不是誰告訴你、誰給你什麼方便就投給誰，希望黨員按照自己理念來選出候選人。
對於最後一天的衝刺，詹啟賢說，會用新時代的選舉方式，利用簡訊、廣播催票，因為自己是「做真話、做實事」並且有魄力改變、有能力承擔的「能革者」，他沒有人頭黨員、沒有綁派系樁腳、也沒有請人吃飯、更沒有政治利益交換，有的就是服務的理念和清新的作法，未來將帶領黨員，一起往前走！
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