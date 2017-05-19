江宜樺批：政府施政不佳 青年感觸尤深

2017-05-19 13:01

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府明天執政將屆滿1週年，前行政院長、長風基金會董事長江宜樺今天批評，過去1年來政府施政成效不佳，讓許多民眾深感失望，尤其是年輕朋友心中感觸尤深。長風基金會期待各界積極找尋台灣的出路，並督促執政者謙卑聆聽社會各界的批評與年輕人的心聲，讓國家施政步上正軌。

長風基金會將於明天舉辦「突破論壇」系列活動，邀請青年朋友分享他們「逆風飛翔」的切身經驗與心得。

江宜樺表示，明天適逢520，不僅是總統蔡英文就職週年，也是國民黨黨主席選舉的日子，長風基金會在同一天舉辦青年論壇，除了鼓勵青年朋友堅持理想、突破困境，也剛好是一個提醒政府「水能載舟、亦能覆舟」的時機。畢竟，過去1年來政府施政成效不佳，讓許多民眾深感失望，尤其是年輕朋友心中感觸尤深。

江宜樺指出，青年是國家的未來，台灣社會最可貴的地方，在於有許多青年態度樂觀積極、正面向上，在各個不同領域力求突破，這次座談會以「逆風飛翔」為題，期望藉由座談的方式，讓青年朋友們分享他們堅持夢想、克服困境的過程，並談談他們對於台灣未來的期盼。

長風基金會今天中午發布新聞稿表示，明天活動將由和碩聯合科技董事長童子賢主持，邀請4位不同領域的文化創意工作者進行對談，包括：國際知名舞蹈家許芳宜、APUJAN品牌創意總監詹朴、金鐘獎最佳女配角溫貞菱以及台灣吧Taiwan Bar共同創辦人謝政豪。