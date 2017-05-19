連「啊」都不行！那些年我們不能說的字

2017-05-19 12:52

〔記者黃文瑜／台南報導〕「啊」！是現代人常用的詞，但在台灣戒嚴時期，《熱情的沙漠》歌曲中的「啊！」字被認為太過曖昧，成為禁歌。「過去對於言論自由的箝制實在超乎想像！」台北教育大學文創系3名學生與新化在地文史工作老師康文榮，共同策畫「南風-台灣言論自由特展」，希望讓民眾更了解台灣言論自由的發展。

負責策展的台北教育大學學生黃子軒表示，這次展覽是響應2017國際博物館日主題，表現有「爭議的歷史」，將言論自由這項在台灣歷史上極具爭議的事件帶到文學館逐一探討，更將新化地方文學演進與言論自由做結合，為文人在言論自由發聲的軌跡留下歷史見證。

「過去限制言論自由的程度難以想像！」台北教育大學學生黃煊表示，生在言論自由的時代裡，回頭去看政府對於言論自由的箝制，覺得難以想像也莫名奇妙，各種理由都要讓人噤聲，竟然連「啊！」都不能唱。但面對現在台灣言論自由意思高漲，酸民文化，更是值得注意的議題，從過去文人對於言論自由的發聲「其實言論自由更帶著一種責任。」