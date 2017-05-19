立院表決戰開打 「前瞻條例草案」藍委版遭一一退回

2017-05-19 12:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院院會今在藍綠黨團幹部「溝通」協調後，國民黨團暫偃旗息鼓，未在報告事項第一案就展開表決杯葛，讓國民黨版、親民黨版「前瞻條例草案」逕付二讀併案協商後，中午時分才再度上演表決大戰。

據了解，按立法院國民黨團事先擬定的戰略，今日院會要讓排在報告事項第152案的國民黨團版本「前瞻基礎建設特別條例草案」一讀付委，故排在152案前的法案，國民黨不會主動杯葛。

民進黨團今日也未將排在第22案的藍委楊鎮浯版「前瞻條例草案」退回程序委員會，並讓國民黨團版順利付委，展現執政黨的善意。

院會處理到第153案、國民黨立委張麗善版「前瞻條例草案」時，民進黨團開始提出異議，要求該案退回委員會，國民黨立即要求表決，立法院院長蘇嘉全當場宣布休息。

休息時藍綠立委「溝通」無結論，中午12點多表決大戰正式開始，民進黨團紛紛將國民黨立委各提出的十九案「前瞻條例草案」退回程序委員會。

國民黨團書記長王育敏則高喊「有異議」要求表決，民進黨立委以多數優勢將賴士葆版、林為洲版本一一退回，不讓國民黨用案海戰術干擾未來的前瞻審查。