| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 政治

確定出席餐會 陳致中：扁會親自表達感謝詞

2017-05-19  13:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕前總統陳水扁今晚將出席凱達格蘭基金會舉辦的募款餐會，台中監獄上午雖批准陳水扁的出席申請，但強調不准進入會場，不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪。陳水扁兒子陳致中稍早則在臉書貼文表示，陳水扁仍會按原定計畫，如期北上，除與老朋友互動外，也會「親自表達感謝詞」，雖無法得知此文當中的「親自表達感謝詞」是否意有所指，但扁北上出席今晚餐會幾乎確定。

針對前總統陳水扁將北上出席餐會一事，民進黨副秘書長徐佳青表示，陳水扁作為民進黨前主席，也是國家前總統，民進黨對他的健康狀況還是非常關心，這些活動都要依相關法令規定申請，只要按照標準程序，作業有完成，民進黨尊重專業的意見。

廣告
  • 陳水扁兒子陳致中，稍早在臉書透露扁會北上參加餐會，並「親自表達感謝詞」。（翻攝自陳致中臉書）

    陳水扁兒子陳致中，稍早在臉書透露扁會北上參加餐會，並「親自表達感謝詞」。（翻攝自陳致中臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 凱達格蘭基金會餐會 台中監獄 陳水扁 陳致中
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：確定出席餐會 陳致中：扁會親自表達感謝詞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.