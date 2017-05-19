確定出席餐會 陳致中：扁會親自表達感謝詞

2017-05-19 13:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕前總統陳水扁今晚將出席凱達格蘭基金會舉辦的募款餐會，台中監獄上午雖批准陳水扁的出席申請，但強調不准進入會場，不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪。陳水扁兒子陳致中稍早則在臉書貼文表示，陳水扁仍會按原定計畫，如期北上，除與老朋友互動外，也會「親自表達感謝詞」，雖無法得知此文當中的「親自表達感謝詞」是否意有所指，但扁北上出席今晚餐會幾乎確定。

針對前總統陳水扁將北上出席餐會一事，民進黨副秘書長徐佳青表示，陳水扁作為民進黨前主席，也是國家前總統，民進黨對他的健康狀況還是非常關心，這些活動都要依相關法令規定申請，只要按照標準程序，作業有完成，民進黨尊重專業的意見。