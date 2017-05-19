總統實現多項施政承諾 投縣黨部按讚

2017-05-19 12:34

〔記者張協昇／南投報導〕蔡英文總統明天就職滿週年，民進黨南投縣黨部今召開聯合記者會，指小英總統已實現多項對南投的施政承諾，包括長照2,0示範據點-草屯樂齡社會大樓、竹山清水溪公園計畫及旭光國中空手道館等建設，未來也會積極爭取前瞻性計畫經費建設南投，造福縣民。

民進黨南投縣黨部今召開「親水長照 前瞻南投」記者會，包括黨部主委陳昭煜、草屯鎮長洪國浩、議會黨團總召陳翰立、幹事長張志銘及議員許阿甘等人均出席。

陳昭煜表示，小英總統競選期間允諾竹山鄉親建設清水溪親水公園，在林靜儀立委督促下，第1期費用170萬元已撥款給竹山鎮公所發包執行，另在蔡培慧立委及南投縣空手道委員會主委許阿甘議員積極爭取與黃泰吉教練多年努力培育選手下，感動總統，特別規畫在空手道國手搖籃的旭光高中興建專業級的空手道館，為2020東京奧運作最好的準備。

此外，衛福部推動總統政見長照2.0計畫，也在草屯鎮長洪國浩協助下，核定縣內首創的「樂齡社福大樓」，作為草屯鎮A級社區整合型服務中心，行政院長林全並已核准南投縣農路及野溪整治經費3600萬元，顯示中央非常重視南投。

洪國浩則指出，蔡英文總統上任後，南投縣1年來已獲得5000多萬元經費陸續執行旱灌計劃，估計在兩年內完成，並希望朝野能不分藍綠，共同合作執行中央推動中的前瞻性建設計畫，展現建設效益，發揮活絡地方、帶動地方繁榮與便利主要目的。