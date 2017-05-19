48年民代資歷創自治史紀錄 前苗栗市代黃國宗辭世
〔記者彭健禮／苗栗報導〕高齡90歲的苗栗市前市民代表黃國宗昨天晚間辭世，他曾連續12屆當選市民代表，在國內地方自治史創下罕見的紀錄，苗栗市長邱炳坤以日本道德最高標準「人格者」讚許他；代表會主席賴貴煖也尊他是「德高望重的長者」。
民國53年6月1日，在苗栗市尚未改制之前，黃國宗就進入當時的苗栗鎮民代表會服務，此後，黃國宗蟬連12屆市民代表，48年的代表生涯，歷經8名鎮長及市長。
黃國宗於上一屆市民代表選舉，以2387票、苗栗市最高票，完成12連霸紀錄，並於99年北上內政部接受表揚。對此記錄，黃國宗當時表示，沒有什麼秘訣，就是要誠懇服務選民。
黃國宗選舉，從不設競選總部、也沒有宣傳車、旗幟，但靠著他親切、熱誠及勤快的為民服務，使得他的選情始終穩定。
黃國宗於12連霸後，考量年歲已高，表明本屆不再參選，希望讓賢給年輕人，但因過去近半世紀累積好口碑，地方仍希望他再拚，最後由女兒黃文琴出馬，也順利當選。
市長邱炳坤說，黃國宗認為政府應避免浪費，能省則省、該花的才花，集中有限財力做好優質、耐用的基礎建設，並提倡不燒金銀紙錢，節約又環保，種種見地讓公所獲益良多，都是公所戮力追求的施政原則。
市代會主席賴桂煖也說，黃國宗秉持理性問政，不關說人事、不延攬工程，為地方為民喉舌，讓人敬重。
黃文琴說，父親長年有游泳的習慣，身體十分硬朗，但近2、3個月，天候變化大，父親因感冒引發肺炎，進進出出醫院好幾次，也許因年事已高，抵抗力差，昨晚10點多在家辭世，沒有痛楚，十分安詳。
對於「接棒」父親的市代之責，黃文琴說，起初她很抗拒，但想想本身是基督徒，經常關懷弱勢，遂轉念「市民代表更是擴大服務」，她目前任市代2年多，還有許多要學習，她將秉持父親過去的精神，努力為民喉舌。
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