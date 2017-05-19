與扁同台? 柯P晚間出席凱達格蘭募款餐會

2017-05-19 12:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕凱達格蘭基金會將於今晚舉行募款餐會，前總統陳水扁申請參加獲准，但以不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪為前提。台北市長柯文哲今出席活動途中，被問到是否也會出席餐會，柯私下透露「會！」便未再多談。

台北市長柯文哲今到桃園參加世大運記者會，會後被問到是否出席今晚凱達格蘭基金會主辦的募款餐會？柯透露「會！」媒體又問，最近有沒有了解前總統的身體狀況？柯沈默數秒後僅說:「好啦、好啦」，沒有正面回應。

前總統陳水扁申請今晚到台北市，參加凱達格蘭基金會募款餐會，外傳將上台致詞，不過法務部矯正署台中監獄評估後，今天做出決定陳水扁可以出席，但以不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪為前提。