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新北經發局長施威全請辭 張峰源接任

2017-05-19  12:15

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今（19日）發布人事調整，經濟發展局局長施威全，因健康因素請辭獲准，局長職務將由現任經濟部商業司專門委員張峰源接任。

施威全去年3月中旬接任經發局長，近來因身體免疫系統嚴重失調，頻繁請假，就連目前正在進行的市議會第五次定期大會，也請假超過兩週，由副局長代理出席；醫生囑咐他休息靜養，已獲市長朱立倫同意請辭。

接任經發局長職務的張峰源，民國56年出生，台大化工博士，曾在現任副市長葉惠青單任經發局長時，擔任經發局主任秘書，後調升中央，對於經發局各項業務、招商、永續發展及產業創新上，相當嫻熟。

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  • 經發局長施威全（左），因健康因素請辭獲准，圖為4月中旬在議會備詢，議員指他與副市長葉惠青（右）不合。（記者何玉華攝）

    經發局長施威全（左），因健康因素請辭獲准，圖為4月中旬在議會備詢，議員指他與副市長葉惠青（右）不合。（記者何玉華攝）

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