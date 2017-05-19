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國民黨：兩岸急凍 台灣人民錢包也受凍

2017-05-19  12:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會副主委唐德明今日召開「蔡政府兩岸政策總體檢」記者會，他指出，蔡政府上任一年來，唯一的兩岸成績，就是拒絕承認「九二共識」，導致兩岸關係急凍，進而讓台灣的外交與經貿發展造成嚴重影響，許多台灣人民的錢包也因此受凍。

唐德明表示，雖然蔡英文在競選與就職時都承諾過要維持現狀，但對台灣人民的錢包而言，完全沒有維持現狀的感覺，2016年平均月薪資4萬8790元，年成長率只有0.6％，不但低於2015年的2.5％，也不及過去20年的平均成長10.46％，薪資成長不如物價飆漲。

唐德明說，這一切都是因為民進黨意識形態作祟，在民進黨眼中，或許人民錢包受凍，只是堅拒「九二共識」必要的代價而已，沒什麼了不起，認為只要「連美日抗中」或「發展新南向」，就可以對抗中國，等於是把台灣人民未來都寄望於美、日兩國善意，但事實上連美、日抗中已經證實行不通，美國不但與中國的關係大為改善，而且已經明確拒絕蔡川二次通話，打臉打得乾脆俐落。

至於「新南向」，唐德明強調，這似乎被蔡政府視為迴避中國打壓的靈丹妙藥，但與中國推動的「一帶一路」相比，「海上絲綢之路」不但具有可觀的商機，其涵蓋區域還與新南向大半重疊。

他警告，中客不來，衝擊經濟，讓台灣人民錢包受凍，台灣無法參與「一帶一路」，有形與無形的損失，讓台灣人民錢包受凍，參與TPP、RCEP機會渺茫，對台灣經貿發展大不利，也讓台灣人民錢包受凍。

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  • 國民黨文傳會副主委唐德明稱，蔡政府唯一的兩岸成績，就是拒絕承認九二共識，導致兩岸關係急凍，許多台灣人民的錢包受凍。（資料照，記者施曉光攝）

    國民黨文傳會副主委唐德明稱，蔡政府唯一的兩岸成績，就是拒絕承認九二共識，導致兩岸關係急凍，許多台灣人民的錢包受凍。（資料照，記者施曉光攝）

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