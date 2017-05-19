國民黨主席選舉明登場 北市議員號召力挺吳敦義

2017-05-19 11:53

〔記者何世昌／台北報導〕國民黨主席選制採絕對多數2輪投票制，若第1輪無人過半，就取前2名進入第2輪。5月3日艾普羅民調顯示，六將激戰下的支持度，吳敦義46％、洪秀柱24％、郝龍斌18％；為了力促吳敦義第一輪過半，國民黨台北市議員鍾小平與吳妻蔡令怡今早與10名市議員、 1名立委在市議會舉行記者會，號召黨員力挺。

鍾小平今早號召黨內台北市議員戴錫欽、陳炳甫、林亭君、歐陽龍、李新、李傅中武、陳義洲、李芳儒、葉林傳，以及立委李彥秀，在台北市議會舉行記者會，呼籲黨員力挺吳敦義第一輪過半。

蔡令怡表示，根據調查，7成黨員希望第一輪就過半，其他3成多是不知道選制是絕對多數2輪制；另艾普羅民調顯示，吳敦義46％是最有希望第一輪過半的人，希望黨員票源集中「一輪拚過半、國民黨不會散！」

鍾小平表示，吳敦義的支持度達46％，能否過半就在關鍵那幾趴，希望黨員能支持吳敦義，讓國民黨由弱轉強、由敗轉勝、勵精圖治，回到蔣經國路線，2018、2020重返執政。

李新表示，國民黨困境是，對外無以號召、對內難以整合，「3位副主席，不是出來選黨主席，就是輔選黨主席」；不樂見未來選舉「搞到最後變成黃復興黨部跟人頭黨員的內戰。」他認為，跨地域、跨省籍、跨政治領域的領導者，才能帶領國民黨大破大立，而這個人就是吳敦義，並指吳敦義能像日本首相安倍晉三一樣東山再起。

歐陽龍表示，這一次國民黨選舉，是空前未有的競爭；但也表現出，「空前未有的民主」。他說，吳敦義資歷完整，希望大家把票投給吳敦義，讓吳繼續為台灣民眾、國家付出更多，並說「我這一票投給吳敦義！」

平地原住民議員李芳儒說，吳敦義從基層做起、一步一腳印，是原住民最喜歡的榜樣。山地原住民議員李傅中武則指，原住民感受最深，吳敦義在行政院長任內，面對八八風災重建、H1N1表現出來的協調能力很強，尤其原鄉部落多在民進黨執政縣市，還能調度自如；他強調，自己是原住民，也是黃復興黨員，呼籲原住民要站出來全力力挺吳敦義。

李彥秀說，6位候選人都是家人，只有選舉才是競爭關係，但面對愈來愈壯大、最龐大、最鴨霸，且綁行政資源的民進黨；她希望黨主席選舉第一輪就能結束，國民黨才能及早迎戰民進黨，呼籲黨員關鍵時刻站出來挺吳敦義。