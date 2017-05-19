「我為台灣、不為民調做事」總統：不會停止改革

蔡英文說，「我不是為民調做事，我是為台灣做事。」（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-05-19 11:45

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統明天將就職滿週年，她今天向海外華文媒體界說明過去一年她所做的五大改革，總統表示，近來不少民調是這樣顯示：「多數的國人支持我，但是卻也表現出對我的不滿意。這些我都虛心接受。我選擇在第一任、第一年，就推動最困難的改革，過去的總統沒有人會這樣做。從民調精算的角度而言，這並不是最好的選擇。」

不過，蔡總統也說，「我不是為民調做事，我是為台灣做事。民調的起伏是預料中，也是必須付出的代價」。

她強調，蔡英文政府會堅持下去。做得不好的地方，做得不夠的地方，也會虛心改進。「改革的腳步不會停止，這是我對所有執政團隊的命令」。

蔡總統表示，去年在就職演說當中，她提到要為台灣做五件重要的事情。首先是經濟結構的轉型，這是新政府最優先的項目。過去一年，台灣的各項經濟指標都有進步。幾天前，看到彭博的報導，說台灣拿到「進步獎」。但是她也清楚，從民眾的角度來看，做得還不夠。這一點政府會謹記在心，繼續為人民的生活來打拚。

其次，在「社會安全網」的面向上，最受矚目的年金改革，相關法案已經進入最後 階段的審議。她知道外界有一些人批評，覺得改革太慢、幅度不夠大。但她要提醒大家，退休金是攸關每個人切身的利益，本來就是非常複雜和困難的改革。用一年的時間，來解決數十年累積的問題，她認為，這一切是值得的。

第三，在社會公平正義的司法改革方面，透過民主的程序來籌備司改國是會議的議程。這過程中有一些爭執和意見，但是，請相信政府的決心，會堅持到底，絕對不會半途而廢。在轉型正義的面向上，不當黨產的追討、公產私有化問題的解決、威權時期檔案的公開，都已經有具體的成果。她也希望促轉條例能在立法院這個會期能夠通過，讓台灣民主更向前走一步。

第四，在促進區域的和平穩定發展，和妥善處理兩岸關係方面，「維持現狀」就是她的主張。她所做過的承諾，從來沒有任何改變。

第5，在外交及全球化的議題上。過去一年，台灣對美國、日本、歐洲等主要國家或地區的交流，都有實質的進展。藉由兩次的出訪，政府也和中南美洲的邦交國，建立更穩固的關係。