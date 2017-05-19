綠營民調 多數民眾不滿意蔡英文執政表現

2017-05-19 11:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨上午舉辦執政週年民調記者會，結果顯示，有五成四的民眾對蔡英文執政週年表現不滿意、滿意度僅有四成二，此外，有57.4%的民眾支持蔡總統、37.4%民眾不支持。發言人徐佳青表示，民眾不滿意的原因主要是因為改革速度太慢，發言人吳沛憶則說，民進黨會堅定改革決心、加快改革步伐。

民進黨發言人徐佳青、吳沛憶與阮昭雄上午發布執政週年相關民調。民調結果顯示，蔡總統在20-29、30-39與60-69三個年齡層支持度最高，不過向來被視為蔡英文支持群眾的年輕族群，在此次調查中20-29、30-39兩個群眾的不滿意度都超過五成。

調查詢問民眾認為政府應優先推動哪項改革，結果顯示，有92.3%的受訪者認為是保障勞工權益、82.7%的民眾認為是司法改革、有超過7成民眾認為是年金改革，追討不當黨產和推動轉型正義則超過6成。

民調也顯示蔡總統支持度高、滿意度較低，發言人徐佳青解釋，支持蔡英文的比例還是相對高，但滿意度相對較低，顯示民眾對改革的幅度與速度，有不同觀感；其中一種不滿意是根本反對改革，另一種則認為改革拖太久，出現兩極化現象。

此民調是在本月16日至18日針對20歲以上選民執行調查，共完成1153份調查，在96%的信心水準下，抽樣誤差約為正負2.9% 。民進黨發言人阮昭雄強調，調查過程並未向民眾表明調查身分，因此不會有「機構效應」存在。