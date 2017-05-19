國民黨團三擋「人團法」草案付委 綠委痛批護航婦聯會

2017-05-19 11:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會及其下基金會坐擁400多億元資產，每年利息收入3億元，卻憑藉「人民團體法」第49條「霸王條款」以政治團體迴避外界監督。民進黨立委賴瑞隆提案修正「人團法」，增訂解散充公條款及刪除「霸王條款」，今在立院院會再遭國民黨團拉下，第三度被退回程序委員會。

賴瑞隆所提之「人民團體法增訂第49條之1條文草案」，原定今日院會一讀付委，但國民黨團提出異議，該案退回程序委員會重新提出。

此外，先前已二度被國民黨團拉下的「人民團體法刪除第49條條文草案」，今日也再度被退回，本會期第三度無法付委。

民進黨立委賴瑞隆痛批，國民黨明顯又在護航婦聯會，修正草案增訂曾接受政府捐補助款的政治團體，在解散後財產必須收歸國有，也刪除第49條「霸王條款」，國民黨口口聲稱婦聯會非其附隨組織，現在卻阻擋修法護航。

賴瑞隆質疑，國民黨的指揮台是否與婦聯會相通，否則怎麼每次護航婦聯會國民黨都有份，婦聯會接受政府勞軍捐款，一年來遲不交代勞軍捐流向，台灣多數民意皆認為婦聯會應交代清楚，國民黨莫再一昧阻擋修法。