就職滿週年 蔡英文：舊問卷應過去 兩岸和平才是新課題

2017-05-19 11:37

〔記者李欣芳／台北報導〕中國官方將蔡英文總統去年就職談話定調為「未完成的答卷」，蔡總統明天就職將滿週年，她今天表示，盼望對岸的領導人，能夠正確解讀去年選舉的意義，以及從去年開始，台灣不斷釋出的善意。舊的問卷應該讓它過去，新的問卷上頭有新的題目。兩岸領導人如何共同來維持兩岸的和平與繁榮，這才是新的課題。

蔡英文日前取消今日與媒體茶敘跟向國人報告的機會，但仍藉由今早接見海外華文媒體時說明。

蔡總統表示，在促進區域的和平穩定發展，和妥善處理兩岸關係方面，「維持現狀」就是我們的主張。「我所做過的承諾，從來沒有任何改變」。

她說，這是一個新的時代，因為台灣人民希望它是一個新的時代，盼望對岸的領導人，能夠正確解讀去年選舉的意義，以及從去年開始，台灣不斷釋出的善意，舊的問卷應該讓它過去，新的問卷上頭有新的題目，兩岸領導人如何共同來維持兩岸的和平與繁榮，這才是新的課題。

至於在外交及全球化的議題上，總統表示，過去一年，台灣對美國、日本、歐洲等主要國家或地區的交流都有實質的進展，藉由2次的出訪，也和中南美洲的邦交國，建立更穩固的關係。