蔡英文執政滿週年 馬英九絕口不評

2017-05-19 11:04

〔記者施曉光／台北報導〕明天520就是總統蔡英文就職1週年的日子，前總統馬英九今日受邀參加國民黨主席候選人吳敦義舉辦的「吳敦義與任內閣員有約」記者會時，面對媒體要求評論蔡英文1年來的執政表現，始終以「我不是候選人」為藉口推托，拒絕回應，會後媒體當面再要求給蔡英文打分數，他語帶微笑地反問媒體，「你覺得呢？」

吳敦義則表示，蔡英文就任週年，民調結果確實是一大壓力，他並細數蔡英文執政引起社會高度爭議的3項政策指出，包括年金改革原本應該理性進行，信守誠信原則，但蔡英文卻沒有，才會引起如此大的爭議，中立選民高達6、7成不信任。

吳敦義還說，蔡政府推動的「一例一休」，讓三方受害，「一雙『鞋』要讓2300萬人同穿」，難度實在很高，至於前瞻建設計畫，沒有經過分析、評鑑，就全部透過舉債，而且對藍、綠執政縣市不公平，當然在立法院引起爭議。